SABOTAAŽI OHT Rootsi transpordiamet võib kandikul ulatada Venemaale kõigi sõidukite andmed

Kui seni on Rootsi autode registreerimisnumbreid valmistanud kohalik ettevõte Scandinavian Motorcenter, siis nende leping lõppeb peagi ja kevadel toimunud hanke võitis Saksa kontserni Tönnjes tütarettevõte, mis pakkus lähimast konkurendist 40 protsenti soodsamat hinda. Scandinavian Motorcenter kaebas aga transpordiameti otsuse kohtusse ning seal esitatud dokumentidest selgub, et Tönnjesi kontsernil on otsene side Venemaa võimukoridoridega, kirjutas ajaleht Dagens Nyheter.

Tönnjesi emaettevõttele kuulub 100 protsenti tütarettevõttest, mis võitis Rootsi transpordiameti pakkumise. Emaettevõte on omakorda enamusosanik Vene ettevõttes Znak, mis toodab numbrimärke ning Znaki asutaja ja suurosanik on Venemaa föderatsiooninõukogu liige Valeri Ponomarjov, kes on Ukraina sõja toetamise eest lääne sanktsioonide all.