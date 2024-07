Moskva dikteeritud avalduses seisab ka Helsingin Sanomate andmetel see, et uurimine näitas, kuidas Huhtala saabus Ukrainasse 2022. aasta märtsis ja astus Ukrainas sõdiva rahvusvahelise leegioni ridadesse.

«Ärkasin üles ja nägin, et mulle on tulnud paar telefonikõnet. Üks võitluskaaslane oli saatnud sõnumi, et tüüp sai aumärgi. Ütlesin, et see ei tulnud üllatusena. Kindlasti tõmbavad nad ühel hetkel selle kaardi välja,» ütles Huhtala.