ISW: Venemaa ei ole võimeline suuremahuliseks pealetungiks mitmel rindel

ISW sõnul peegeldavad seesugused rünnakud tõenäoliselt Vene väejuhatuse strateegiat selle suve pealetungilaineks. Samas on tõenäoline, et see annab tunnistust ka Vene vägede võimetusest korraldada mujal Donetskis või teistes oblastites eraldiseisvat mahukat suurpealetungi.