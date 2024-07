ÜLEVAADE J.D. Vance kutsus lastetuid täiskasvanuid sotsiopaatideks

2020. aasta novembris ütles Vance konservatiivses taskuhäälingusaates, et lastetud ameeriklased, on «sotsiopaatilisemad» kui need, kellel on lapsi. «Tead, ma kardan, et see (lastetus) muudab inimesed sotsiopaatideks ja lõpuks kogu meie riigi natuke vähem vaimselt stabiilseks,» ütles Vance.