ÜLEVAADE Hamasi juhi tapmine viskas põleva tiku Lähis-Ida püssirohutünni

Palestiina mässuline rühmitus Hamas teatas eile hommikul, et Haniyeh hukkus koos oma ihukaitsjaga rünnakus Teheranis, kus ta oli osalenud Iraani uue presidendi Masoud Pezeshkian ametisse vannutamise tseremoonial. Iraani riigimeedia väitel tabas õhulöök öösel kella kahe paiku kohaliku aja järgi sõjaveteranide residentsi, kus Haniyeh ööbis, kuid detaile toimunu kohta on avalikustatud vähe.

Hamas ja Iraan mõlemad vandusid tapmise eest kättemaksu nende väitel atentaadi korraldanud Iisraelile. Iisrael pole möönnud, et nemad olid Teherani rünnaku taga – riigi sõjavägi teatas vaid, et hindab olukorda, vahendas Reuters. Eile hommikul ilmus Iisraeli valitsuse pressiameti Facebooki-lehele Haniyeh’ foto, millel suures mustas kirjas peal tekst «Kõrvaldatud», kuid kiiresti võeti postitus taas maha, kirjutas The Jerusalem Post.