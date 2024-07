POSTIMEES UKRAINAS Masinate sõda Ukrainas järjest areneb

Kuulsa Terminaatori filmi kolmandas osas «Masinate mäss» ulmena tundunud n-ö masinate lahingud on Ukraina sõjas muutumas juba reaalsuseks, näitas öine lahingumissioon koos Ukraina dessantväelaste drooniüksusega.

Tol ööl Vene armee positsioone pommitanud Ukraina drooni juhtis piloot, kes istus punkris rindejoonest 20 kilomeetrit eemal. Kogu juhtimine käis satelliitside kaudu, rääkis piloot, Ukraina 81. aeromobiilse brigaadi drooniüksuse jaoülem Oleksandr. Ta ütles, et võiks droon-pommitajat põhimõtteliselt juhtida ükskõik kust, kasvõi Vahemere äärest mõnest kaunist kuurordist. Peaasi, et oleks kogu aeg stabiilne internetiühendus ja side satelliidiga.

Ta ei välistanud, et juba katsetatakse üle satelliitside ka lahingumasinate ja tankide juhtimist. Tulevikus võib see tähendada, et sõdurite otsene osalus sõjapidamises hakkab vähenema, lausus Ukraina droonipiloot.