Palju kõneainet tekitanud Trumpi sõnad järgnesid ajakirjaniku küsimusele, miks peaksid mustanahalised valijad kaaluma tema kandidatuuri toetamist, kuna ta on varasemalt rünnanud rassistlikult oma poliitilis rivaale. Trump vastas sellele Harrise poliitilise karjääri kahtluse alla seadmisega, viidates justnimelt tema rassilisele kuuluvusele, vahendas CNN.

«Ta oli alati India päritolu ja ta propageeris ainult India päritolu. Ma ei teadnud, et ta on mustanahaline, kui alles mõni aasta tagasi, juhtus ta ühtäkki saama mustanahaliseks ja nüüd tahab, et teda tuntakse kui mustanahalist. Nii et ma ei tea, kas ta on India päritolu või mustanahaline?» märkis Trump Chicagos toimunud konverentsil peetud intervjuus.

«Ma austan mõlemat, aga tema ilmselgelt mitte, sest ta oli kogu aja India päritolu ja siis järsku tegi ta pöörde ja siis – temast sai mustanahaline,» rääkis vabariiklaste kandidaat. «Ma arvan, et keegi peaks ka seda uurima.»

Kamala Harrise ema oli pärit Indiast, isa aga jamaikalane. Mõlemad migreerusid Ameerika Ühendriikidesse enne Kamala sündi. 59-aastane presidendikandidaat sündis California osariigis Oaklandis ning õppis ajalooliselt paljudele mustanahalistele pakkuvas Howardi ülikoolis Washingtonis.

Trumpi väljaütlemised põhjustasid avaliku pahameeletormi. Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre pidas ekspresidendi kommentaare eemaletõukavaks. «Mustanahalise naisena, kes on sellel positsioonil, seisab siin sellel poodiumil kõnepuldi taga teie ees, on see vastumeelne, solvav. Ja teate, kellelgi pole õigus öelda teisele, kes ta on ja kuidas ta end identifitseerib,» märkis Jean-Pierre. «Kellelegi ei ole selleks õigust. See on iga inimese enda otsus.»

Texase osariigis Houstonis viibinud Harris reageeris hiljem konkurendi huultelt lendu lastud kommentaraidele, nimetades seda tavapäraseks lõhestavaks show'ks.

«Ameerika rahvas väärib paremat. Ameerika rahvas väärib tõtt rääkivat juhti. Liidrit, kes faktidega silmitsi seistes ei vasta vaenu ja vihaga. Me väärime juhti, kes mõistab, et meie erimeelsused ei lahuta meid, vaid on meie jõu oluline allikas,» märkis Harris.

Trumpi kommentaarid on hukka mõistnud veel mitmed demokraatidest poliitikud, pidades neid rassistlikeks. Trumpi asepresidendikandidaat JD Vance kaitses aga ekspresidenti, öeldes, et Harris vahetab oma rassilist kuuluvust sama tihti kui riideid.