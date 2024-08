Meedia: Venemaa võib vabastada kuni 30 poliitvangi

Väidetavalt valmistub Venemaa vahetama USA ja Saksamaaga 20-30 poliitvangi ja ajakirjanikku, vahendas anonüümsele allikale tuginedes varem BBC, The Moscow Timesi ja Vedomostiga koostööd teinud Vene opositsiooniline poliitikaajakirjanik Pjotr Kozlov oma veebiväljaandes.

Kui varem on opositsioonilistes Venemaa meediakanalites räägitud kuni kümnest kõrge profiiliga poliitvangist, siis nüüd arvatakse see number olevat veelgi suurem.

«Ma tean rohkem inimesi kui neid, keda on juba avalikult mainitud,» ütles allikas Kozlovile. «Minu hinnangul annab Moskva läänele välja umbes 20-30 inimest.»

Viimastel päevadel on kuulujutud silmapiiril terendavast suurest vangide vahetusest muutunud valjemaks, kuna mitu vangistatud dissidenti ja ajakirjanikku viidi oma vangikongidest teadmata kohtadesse.

Nende vangide hulgas, kelle asukoht on jäänud teadmata, on opositsiooniaktivistid Vladimir Kara-Murza, Oleg Orlov ja Lilia Tšanõševa ning endine Moskva linnavolinik Ilja Jašin. Samuti on vangide seas hiljuti 16 aastaks vangi mõistetud Wall Street Journali ajakirjanik Evan Gerskovich. Tema võimalikust vabastamisest teatas Fox News.