VAIKUS KARJUB Briti väikelinnas kolm tüdrukut surnuks pussitanud noormehe motiivi pole avaldatud

Noormees pussitas esmaspäeva ennelõunal tantsutunnis 13 inimest, nende seas oli 11 last. Kolm last - 6-aastane Bebe King, 7-aastane Elsie Dot Stancombe ja 9-aastane Portugali juurtega Alice Aguiar - jätsid elu, viis last ja kaks täiskasvanut on kriitilises seisus haiglas.