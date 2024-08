Üks 11. septembri terrorirünnaku kavandajatest pääseb surmanuhtlusest

«Me mõistame, et selle juhtumi olukord üldiselt ja konkreetselt see uudis tekitavad arusaadavalt ja asjakohaselt tugevaid emotsioone. Ja me mõistame ka seda, et otsus sõlmida kohtueelne kokkulepe tekitab erinevaid reaktsioone tuhandete lähedasi kaotanud pereliikmete seas,» märkisid prokurörid.

«Otsuseni pärast 12 aastat kestnud kohtueelset menetlemist sõlmida kohtueelne kokkulepe ei jõutud lihtsalt. Sellegipoolest on see meie kollektiivne, põhjendatud ja heas usus tehtud otsus, et see on parim tee lõpliku õigluse saavutamiseni,» lisasid õigusemõistjad.