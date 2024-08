«Kogu mäekülg on lahti ja see liigub ning see võib tekitada päris suure varingu,» selgitas oranži ohutuskiivrit kandnud geoloog Lars Harald Blikra, seistes murrangukoha kõrval, mida ta on Norra veeressursside ja energia direktoraadis töötades jälginud paarkümmend aastat.