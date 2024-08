KOLMAS SÕJASUVI Ukrainlased tungivad Musta mere randadesse

Raketid, droonid ja meremiinid peletaksid normaalsetes oludes elavad inimesed randadest eemale, kirjutas The Economist, lisades, et Musta mere ääres asuvas Odessas pole aga mitte miski enam ammu nii enesestmõistetav.

Kolmandal sõja-aastal on Odessa randadesse naasnud maiustuste müüjad ja kõik hotellid ning rongipiletid on juba nädalaga välja müüdud. Nõudlus on nii suur, et kõige kallimate hotellitubade hinnad küünivad juba 925 euroni öö eest.