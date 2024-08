Lätis on samal ajal üle kahe kolmandiku elanikkonnast (67,9 protsenti) põliselanikud, kel mõlemad vanemad sündinud Lätis ja 12 protsendil elanikest on üks vanem sündinud Lätis ning teine võõrsil. 8,2 protsendil Läti elanikest on kaks välisriigis sündinud vanemat ja 11,8 protsenti on ise sündinud mujal.

Üks riik on Lätiga vaid oma näitajate poolest sarnane, kirjutas LSM, lisades, et see riik on Eesti. Leedu eristub kahest teisest Balti riigist selgelt, sest kodumaal sündinud vanemate järeltulijaid on Leedus 91,6 protsenti ning välismaal sündinuid vaid 3,5 protsenti.