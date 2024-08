Kamala Harriselt oodatakse otsust kampaaniapartneri valikul

Kampaaniapartneri valimine nõuab üldiselt kalkulatsioone selles, kes tooks pardale valijagruppe, keda presidendikandidaat ei pruugi kõnetada, kuidas võiks see valik mõjutada valimistulemust tasavägistes osariikides ja kas ta laiendab üldiselt esinumbri haaret.

Pärast seda, kui mitu nimekat demokraati – näiteks Michigani kuberner Gretchen Whitmer ja California kuberner Gavin Newsom – on öelnud, et ei pretendeeri asepresidendi kohale, on sõelale jäänud käputäis nimesid.