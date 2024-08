KOHALIK VAADE Venemeelsed tahavad Moldova Euroopa-püüdluse põrmu paisata

Asi oli aga naljast kaugel – maruline vaatepilt iseloomustab üsna hästi Moldova pulbitsevat poliitilist maastikku. Oktoobris peetavate parlamendivalimiste eel on puhkenud relvitu sõda Euroopa Liidu meelse presidendi Maia Sandu ja venemeelsete opositsioonierakondade vahel. Viimaseid süüdistatakse propaganda levitamises ja valeinformatsioonikampaaniates, ning kes omakorda väidavad, et ametivõimud üritavad neid vaigistada ja maha suruda. Igatahes on mitteametlik valimiskampaania täistuuridel käima läinud.