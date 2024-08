ÜLEVAADE Sõjapingete pulbitsemise keskel kinnitas Iisrael veel teisegi Hamasi juhi surma

Iisraeli armee teatel ründasid hävituslennukid 13. juulil Gaza sektori lõunaosas asuvat Khān Yūnist ja pärast luureandmete kontrollimist saab nüüd kinnitada, et Deif kõrvaldati, vahendas uudisteagentuur AFP. Hamasi kontrollitavad Gaza tervishoiuvõimud on varem öelnud, et kõnealuses õhurünnakus sai surma üle 90 inimese, kuid palestiinlaste mässuline rühmitus eitas toona, et hukkunute seas oli Deif.