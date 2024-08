SÕJATURISM? Ukrainasse põrutanud Leedu vabatahtlikud jäid raketirahe alla

2022. aastal alanud agressioonisõja ajal on sajad leedukad vabatahtlikult toimetanud Ukraina rindejoonele abi. Paljud nendest on teinud seda kõik need sõja-aastad. Paljud leedulased peavad sõda Ukrainas enda sõjaks, kirjutas LRT.

Aeg-ajalt lendab vabatahtlike poole ka kriitikanooli, mis sildistavad toimuva n-ö sõjaturismiks. Ukraina kaitseväelased on kurtnud, et tsiviilisikutest rinde lähedale sattunud abistajad kipuvad väga palju selfisid tegema ja oma retki Ukrainasse reklaamima. Sarnased süüdistused tabavad tihti ka ajakirjanikke.

Leedu vabatahtlikke hoiatati, et kogu Donetski piirkond on venelaste jälgimise all ja seetõttu üritati masinaid ning meeste varustust eristada ukrainlastest. Vabatahtlike meeskond kandis Leedu trikoloori ja rinnamärke. Kogutud andmed näitavad, et venelaste huvi on olnud Leedu vabatahtlikud maha võtta.