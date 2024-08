Vene propagandistid võltsisid Rumeenia kaitseministeeriumi nimel dokumente

Mitmed Kremli-meelsed ingliskeelsed kontod sotsiaalmeediaplatvormil X, inglis- ja hispaaniakeelsed Telegrami kanalid ning Bulgaaria meediaväljaanne Blitz on levitanud teateid, et vaid kolm Ukraina pilooti on pärast Rumeenia väljaõppekeskuses läbinud koolitust valmis iseseisvalt opereerima F-16 hävitajat. Kokku oli treenimas aga 50 Ukraina pilooti.