«Blinken ütles, et USA ei tea rünnakute täpset algusaega, kuid rõhutas, et need võivad alata juba järgmise 24–48 tunni jooksul, mis võib allikate sõnul toimuda juba esmaspäeval,» seisab ülevaates.

Portaali kinnitusel tegi Blinken G7 ametikaaslastega konverentskõne eesmärgiga koordineerida tegevust lähedaste liitlastega ning «püüda Iraanile ja Hizbollah'le veel viimasel hetkel avaldada diplomaatilist survet, et minimeerida tagajärgi», rõhutades, et see on «parim võimalus totaalse sõja ärahoidmiseks».