Vene Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) teatas, et selle agendid «võtsid vahele rahvusvahelise terroriorganisatsiooni ressursikanali» koostöös riigi politsei ja uurijatega.

Komitee lisas, et mehed olid tegelenud ka rahakogumisega, et rahastada äärmusrühmituse Islamiriik liikmeid, vahendab The Moscow Times.