«Täna me tegime ajalugu,» märkis Tanveeri-nimeline meeleavaldaja esmaspäeval BBC-le pärast teadet sellest, et 15 aastat võimul olnud peaminister Sheikh Hasina otsustas nädalaid kestnud meeleavalduste edutu mahasurumise järel naaberriiki Indiasse põgeneda.

«Ma olen viimasel kuul meeleavaldustest osa võtnud, minu vasak käsi on täielikult ära põlenud, minust on kummikuulid mööda vihisenud. Meil on veel lahinguid, mida võidelda, sest meil on vaja üles ehitada tsiviliseeritum ja targem riik,» lisas ta, rääkides rahumeelsetest protestiaktsioonidest, mis viimase paari nädalaga nõudsid režiimi karmide meetmete tõttu üle 400 inimelu, kokku vahistati üle 11 000 meeleavaldaja.