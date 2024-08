Avalikkusele on jäänud mulje, et tänavu mais-juunis hakkas Ukraina armee saama jälle suuremas koguses mürske pärast seda, kui nad pidid terve talve ja kevade sõdima väga piiratud moona pealt: USA külmutas lahti kümnete miljardite eest relvaabi ning saabuma pidid sajad tuhanded mürsud nn Tšehhi partiist.

Postimees käis Donetski ja Harkivi oblasti rinnetel juuli lõpus ega kuulnud üheski üksuses, et neil oleks hea seis mürskude ja miinipildujamiinidega. Kõigis üksustes kordus sama jutt, mis kevadel: sihtmärke valitakse väga hoolega, sest mürske on lihtsalt nii vähe. Mõnel rindeüksusel oli päevaks vaid paar ühikut moona.

Postimehele ühes rindeäärses linnas intervjuu andnud Ukraina maavägede 10. armeekorpuse asejuht brigaadikindral Serhi Baranov ütles, et mürsupuudusega on otseselt seotud teine Ukraina armee suur probleem: Vene üksused on viimastel kuudel mitmel korral edukalt rünnanud ja suutnud veidi rindest läbi murda sel ajal, kui ukrainlased tegid rindel brigaadivahetusi. Selliseid brigaadivahetamisi rindejoonel viiakse läbi tihti, kuid just viimastel kuudel on Vene armee seda edukalt ära kasutanud. Näiteks hiljuti Toretski linna all või siis kolm kuud tagasi Pokrovski linna suunal.