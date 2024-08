ÜLEVAADE Iraani lubatud rünnak ähvardab viia Lähis-Ida kättemaksuspiraali

Iraan ütles laupäeval araabia diplomaatidele, et neid ei huvita, kas nende vastus vallandab sõja, kinnitasid vestlustega kursis olevad isikud The Wall Street Journalile. Pühapäeval reisis ka Jordaania välisminister Ayman Safadi Iraani, et veenda riiki hoiduma Iisraeli ründamisest, kuid riigi president Masoud Pezeshkian ütles, et Hamasi liidri tapmine oli «sionistliku režiimi suur viga, mis ei jää vastuseta». «Kellelgi pole õigust kahelda Iraani seaduslikus õiguses karistada sionistlikku režiimi,» lisas ka Iraani välisministeeriumi kõneisik Nasser Kanani eile, kuid lisas, et Iraan ei soovi pingete suurenemist regioonis.