Prantsuse suursaadik Eestis Emmanuel Mignot rääkis intervjuus venekeelsele Postimehele, miks Prantsusmaa on järjest rohkem huvitatud Ida-Euroopast, milline on Eestis paiknevate prantsuse sõdurite ülesanne ning avaldas prantsuse keele kiire omandamise saladuse.

Kuna te esindate Prantsuse Vabariiki siin, Venemaa piiri lähedal, siis ma muidugi eeldan, et Venemaa küsimus on teil teiste seas samuti alati laual. Prantsuse aristokraat markii de Custine külastas Venemaad 1839. aastal ja kirjutas oma surematu teksti « La Russie en 1839 » . Ta kirjeldas jõhkrat autokraatlikku ühiskonda ja seal oli huvitav lause: «Põlvitav ori unistab maailmavalitsemisest, et pesta endalt maha kõigi avalike ja isiklike vabaduste ohverdamise häbi. » Mis te arvate, kas see kehtib Venemaa kohta endiselt?

Nii kirjeldas ta seda peaaegu 200 aastat tagasi. Ta läks Venemaale avastama riiki, mille kohta ta oli arvanud, et see säilitab väärtusi. Ta oli arvanud, et Prantsusmaa on liiga liberaalne, kuid tuli tagasi pettunult, sest oli kogenud, et Venemaal on palju autokraatiat, vabadust ei austata üldse ning meelevaldseid reegleid kehtestatakse vägivallaga.