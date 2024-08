POSTIMEES UKRAINAS Vene armee lööb Ukraina armee Donetski oblastis sisuliselt kaheks

«Näe, siia kukkus mürsk, seal on tabamus. Vaata sinna silla juurde, sinna kukkus KAB,» näitas Ukraina 110. mehhaniseeritud brigaadi sõdur Jevhen muudkui käega, kui sõitsime mööda tühjaks jäänud maanteed. KAB on Vene pommituslennukitelt visatavad võimsad liugpommid, mis on üks peamisi relvi, mille abil Vene vägi praegu Donetski oblastis edasi liigub.

See maantee illustreerib hästi Vene armee edasitungimist viimastel kuudel. Veel märtsis-aprillis tundus, et need kaks linna – Pokrovsk (enne täiemahulist sõda elas seal 60 000 inimest) ja Kostjantõnivka (enne sõda 70 000 elanikku) – on rindest suhteliselt ohutus kauguses. Eriti Pokrovsk, mis oli rindest toona 75 kilomeetri kaugusel. Kuid siis vallutas Vene armee Avdijivka ning tänaseks on rinne jõudnud vaid 15–16 kilomeetri kaugusele Pokrovskist, mis on Ukraina armeele tähtis rindetagune logistikakeskus.