ISOLATSIOONIST VÄLJAS? Orbán ehitab Euroopa võimukoridoridesse venemeelsete koalitsiooni

Orbáni juhtimisel on uus paremäärmuslik euroskeptiline Euroopa Patriootide fraktsioon kujunemas Euroopa Parlamendis oluliseks jõuks. Sisuliselt korraldab Ungari liider Euroopa paremäärmuslasi enda ja oma Kodanike Liidu (Fidesz) näo järgi, vahendas Politico.

2019. aastal lahkus Ungari võimupartei Euroopa Rahvapartei fraktsioonist ja Orbáni diktaadi all loodud Patriootide fraktsioon näitab, et too Ungari tipp-poliitik ei ole üldse nii isoleeritud, kui ELi Nõukogu kontekstis liikmesriikide tööd vaadates tundub.