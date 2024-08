INTERVJUU Ukraina aseminister: lubasime vangidel rindele minna, Venemaa on karm vaenlane

Ukraina vangid näitasid aga, et nad on pigem patriootlikult meelestatud, ja riik lõi selle aasta mais vangide palvel võimalused, et nad saaksid oma lähedasi ja peresid rindele minnes kaitsta. Paljud Ukraina kinnipeetavad tahavad koju naasta sõjakangelaste, mitte eksvangidena.

Olete Tallinna vanglas, et rääkida Eesti ja Soome kolleegidele kriisikindlusest sõja ajal. Milleks peame valmistuma?

Ma soovin, et Eesti mitte, mitte, mitte kunagi ei satuks sellisesse olukorda, milles on Ukraina. Ma soovin, et mitte ükski teine riik ei peaks midagi sellist läbi elama.

Venemaa on hirmutav ja karm vaenlane. Mitte kellegi teisega seda võrrelda ei saa. Ta on tugev vaenlane. Ukraina kogemus näitab aga, et ka väike riik suudab agressiooni peatada. Kui olete selleks momendiks valmis, siis seda saab takistada.

Tugev ettevalmistus aitab päästa väga, väga paljusid elusid.