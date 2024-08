Salidolil on see hästi meeles. Sõrskõi teatas 17. veebruaril, et Ukraina väed viidi Avdijivkast välja, et vältida nende ümberpiiramist. «Me olime pärast seda veel kaks ööpäeva koksohimis enne kui lahkusime,» rääkis Salidol Postimehele. «Koksohimi» all pidas ta silmas Avdijivka piiril asuvat koksikeemiatehast ja seda ümbritsevat suurt alla.