Mariupoli kaitsnud Ukraina sõjavang tapeti Vene vanglas

«Kinnitati Ukraina sõjavangi järjekordse jõhkra mõrva fakt. [---] See ei ole lihtsalt järjekordne sõjavangide kohtlemise Genfi konventsiooni küüniline rikkumine venelaste poolt. See on löök inimese aule ja väärikusele, rahvusvahelisele õigusele, põhimõtetele ja väärtustele, mida me rindel kaitseme,» kirjutas Palamar.