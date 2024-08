INTERVJUU Vabariiklasest kongresmen: kui Ukraina langeb, ohustab see ka meie NATO liitlasi

Te lõpetate oma visiiti Balti riikidesse (kongresmen külastas ka Leedut ja Lätit – M. P.) ja tegu ei ole sugugi esimese korraga siin. Mis oli praeguse külaskäigu eesmärk?

Ma arvan, et Balti julgeoleku töörühma esimehena on oluline aeg-ajalt tulla siia ja kohtuda kõigi kolme riigi juhtkonnaga. Juba seetõttu, et kindlustada ülevaade asjadest ja olla teadlik põhilistest küsimustest. Minu jaoks on küsimus selles, kuidas olla hea partner.