ÜLEVAADE Kurski oblastis kaost tekitavat Ukraina operatsiooni ümbritseb sõjaudu

Mitusada Ukraina sõdurit sisenes väidetavalt Sumõ oblastist napilt kaitstud lõigul üle põhjapiiri Kurski oblastisse teisipäeva hommikul ja sõjablogijate info kohaselt on nad liikunud kuni 15 kilomeetri sügavusele Venemaa territooriumile umbes kümne kilomeetri laiusel alal, kirjutas The Guardian.

Kui varem teatas Venemaa kaitseministeerium, et lõi sissetungi tagasi, siis eile päeval tunnistati, et lahingud jätkuvad. Venemaa väitis samas, et nende tegutsemine on Ukraina ridades põhjustanud 260 ohvrit ja hävitanud üle 50 soomustatud masina, sealhulgas seitse tanki. Vene ametnike teatel on lahingute tõttu surma saanud viis tsiviilisikut ja vigastada 28 elanikku, vahendas venekeelne BBC