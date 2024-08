ÜLEVAADE «1000 protsenti vägivaldne» ehk mida võib oodata Hamasi uuelt juhilt

Sinwari, kes liitus Hamasiga aastal 1987, on pikka aega peetud väga mõjukaks. Kuigi Hamasi ametnikud on varem rõhutanud, et Sinwaril ei ole rühmituse otsuste tegemisel viimast sõna, on tema liidriroll Gazas ja jõuline isiksus andnud talle nii liitlaste kui ka vaenlaste arvates Hamasi tegutsemises ülisuure tähtsuse.