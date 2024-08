ÜLEVAADE Briti tänavatel mässavad radikaalid vilistavad õigusriigile

Inglismaa looderanniku väikelinnast Southportist eelmisel nädalal alguse saanud rahutused on levinud üle kogu riigi. Valeinfoga üles ässitatud äärmuslaste rünnakud sisserändajate ja korrakaitsjate vastu jätkuvad hoolimata sellest, et viimase nädala jooksul on kinni peetud üle 420 inimese ja kolm süüdlast on juba türmi pandud.