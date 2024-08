Soomes joosti Lenini muuseumile tormi

Muuseumidirektori sõnul on juulikuise suure külastajate arvu taga mitmed põhjused. Mõned soovivad Lenini muuseumiga enne selle sulgemist sügisel hüvasti jätta, teised aga võtavad tee muuseumisse esmakordselt ette, kuniks see veel võimalik on.

«Me ei arva, et see on sõnum, et muuseumi ei peaks uuendama, vaid inimesed jätavad hüvasti. See on arusaadav, sest muuseum on legendaarne koht ja on Tamperes olnud pea 80 aastat,» märkis Kallio.