Paremäärmuslaste rahutuste asemel toimusid Briti tänavatel arvukad vastuprotestid

Rowley sõnul on vägivalla eest vahi alla võetud inimesed teadatuntud kriminaalid. «Nad on pätid, mitte patrioodid,» märkis ta BBC-le. Samas jätkuvad politseireidid viimase nädala jooksul üle riigi rahutustel osalenud inimeste vahistamiseks - vähemalt 70 protsenti neist on kriminaalkorras varem karistatud.

«Nad ei ole ka meeleavaldajad. Igasugused viited sellele, et nad on patrioodid või neil on mingisugune põhjus, miks nad protesteerivad, on jama - nad on kriminaalid,» lisas Rowley.