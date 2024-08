Valgevene poliitvangide lähedased on solvunud: kas lääs on nad ära unustanud?

Valgevene opositsiooniaktivistid on pettunud, et eelmisel nädalal toimunud suurim külma sõja järgne vangide vahetus Venemaa ja lääneriikide vahel ei hõlmanud neid poliitvange, keda Valgevene autokraadist liider Aljaksandr Lukašenka on aastaid kinni hoidnud.