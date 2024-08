«Neid kooritakse alasti, pekstakse varrastega...» Venemaa piinab pea kõiki Ukraina sõjavange

Bell ütles Hollandi rahvusringhäälingule NOS antud intervjuus, et ta ei ole oma 20-aastase karjääri jooksul erinevaid kinnipidamisasutusi külastades näinud nii jõhkrat piinamist, nagu seda nüüd paneb Venemaa teadaolevalt toime Ukraina sõjavangide peal.

«Neid [oli] juba ülekuulamise algusest alates piinatud ja see hõlmas endas... peksmist metallvarraste ja -pulkadega, alasti koorimist ... julmalt peksmist, elektrilööke. See on kohutav,» ütles Bell.

Tema sõnul on teada, et rohkem kui 95 protsenti Ukraina sõjavangidest on kogenud Venemaa vangistuses piinamist. Sõjavangide piinamist käsitletakse sõjakuriteona.

«Piinamine on laialtlevinud, regulaarne, see toimub nende rajatistes, see on toimunud rohkem kui 95 protsendi sõjavangide peal. Kahtlemata liigitub see sõjakuriteoks,» ütles ta.

Bell möönis, et erinevalt Ukrainast, kes on lasknud missiooni töötajaid oma kinnipidamisasutustesse, ei ole seda võimaldanud aga Venemaa võimud. Seega on neil võimalik teavet koguda alles pärast seda, kui sõjavangid on kodumaale tagasi saadetud.

«Väärib märkimist, et Venemaa sõjavange koheldakse täiesti erinevalt sellest, mida me näeme, kuidas on Venemaa Föderatsioon kohelnud Ukraina sõjavange,» ütles Bell. «Nii et näiteks Ukraina võimud annavad meile piiramatu juurdepääsu kinnipidamisasutustesse, aga ka ajutistesse vanglatesse, kus hoitakse Vene sõjavange.»