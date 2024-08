Kremli nõudlus toetab Põhja-Korea relvatootmise suurendamist

Pyongyangi ja Moskva süvenev kaitsekoostöö ning Kimi korduvad laskemoonatehaste külastused on pööranud rahvusvahelise tähelepanu Põhja-Korea moonatehastele, kuid kindlat infot on nende kohta keeruline saada, seda nii riigi suletuse tõttu, aga ka seepärast, et paljud neist tehastest tegutsevad erinevate nimede all.