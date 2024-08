Zelenskõi nõunik kinnitas Venemaal asuva Sudža gaasimõõtejaama hõivamist

Mõned analüütikud on väitnud, et Kiievi eesmärk võib olla Venemaa gaasitarnete täielik katkestamine Euroopasse.

Praegu voolab gaas ikka veel läbi Sudžha. See on viimane töökorras laadimispunkt torudele, mis viivad Venemaa maagaasi Ukraina kaudu Euroopasse. Ukraina teenib tulusaid transiiditasusid, kuid on avaldanud soovi katkestada Venemaa ülejäänud energiaäri Euroopas.