KOHALIK VAADE Katalooniasse naasnud Puigdemont vältis kadumistrikiga kinni nabimist

Kataloonia parlamendi avaistungiks naaberriigist Prantsusmaalt salamisi Hispaania rannikulinna saabunud Puigdemont jõudis enne uuesti kadumist astuda korraks umbes 3500 toetaja ette, kes olid kogunenud parlamendi lähistele parki. Ta pöördus nende poole kihutuskõnega: «Ma olen täna kohale tulnud, et meenutada teile, et me oleme endiselt siin. Meil pole õigust alla anda, enesemääramise õigus kuulub rahvale. Kataloonial tuleb lubada otsustada oma saatuse üle. Ma ei tea, millal ma teid jälle näen – mis iganes juhtub, kui me uuesti kohtume, saame taas hüüda: «Elagu vaba Kataloonia!»»