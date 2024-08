Kuidas Kreml vastab?

Kui Venemaa aruanded olukorra kohta Kurski oblastis on täpsed ja kui Venemaa väejuhatus tajub olukorda sellisena, nagu Venemaa allikad on kirjeldanud, siis on Venemaa väejuhatusel mitmeid tõenäolisi tegevussuundi, mida ta võiks kasutada Ukraina operatsioonile reageerimiseks Kurski oblastis:

ISW lisas kokkuvõtteks, et Venemaa ühtse vastuse puudumine Ukraina sissetungile Kurski oblastis ja Ukraina edasitungi kiirus näitavad, et Ukraina väed suutsid operatiivtasandil üllatada Venemaad. Seda märkimisväärsem see on, kuna nii Venemaa kui ka Ukraina relvajõududel on viimase pooleteise aasta jooksul olnud raskusi vastase üllatamisega operatiivtasandil.