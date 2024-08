MAKSAHAAK MUSKILE Maduro pani Venezuelas X-i lukku

Otsus järgneb viimastel nädalatel avalikult lahvatanud tülile Maduro ja X-i omaniku Elon Muski vahel. Viimane on välja öelnud, et Venezuela liider on diktaator ja kloun. Samal ajal on Maduro süüdistanud Muski viha, fašismi ja kodusõja õhutamises.

Pärast 28. juulil toimunud Venezuela presidendivalimisi on riigis lahvatanud valitsusvastased protestid, kuna kahtlustatakse, et Maduro kasutas endale sobiva tulemuse saavutamiseks ulatuslikku võltsimist. Venezuela julgeolekujõud on vahistanud sadu inimesi.

Maduro väitel on Venezuela valimisteenistus sattunud küberriigipöörde keskmesse, mille on tema sõnul algatanud Musk oma rünnakutega.

«Elon Musk on X-i omanik ja on rikkunud kõiki reegleid,» ütles Maduro. «Ta on rikkunud reegleid, õhutades vaenu, fašismi, kodusõda, surma, venezuelalaste vastasseisu ja rikkunud kõiki Venezuela seadusi.»

Musk on avalikult avaldanud toetust opositsioonikandidaadile Edmundo Gonzalez Urrutiale. «On aeg, et Venezuela rahvas saaks võimaluse paremaks tulevikuks,» märkis ärimees.

Venezuela valimisteenistus on kuulutanud Maduro valimiste võitjaks, samas ei ole siiani avalikustatud ametlikke detailseid hääletustulemusi. Valimistulemuste läbipaistvusele on üles kutsunud riigid nii Ameerika mandrilt kui ka teiselt poolt Atlandi ookeani.