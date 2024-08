Serbia hakkab Doonaust välja tõstma natsi-Saksamaa laevavrakke

Teise maailmasõjaajal uputasid Saksa väed Punaarmee edasitungi eest taganedes oma sõjalaevad Doonau jõkke. Need on takistanud jõeliiklust juba 80 aastat, vahendas The Times.

Serbia kavatseb lähikuudel jõest välja tõsta 21 laeva ja paati, mis kuulusid Saksamaa sõjamerelaevastiku Kriegsmarine Doonau ja Musta mere üksusele, teatas Serbia transpordi- ja taristuminister Goran Vesić.

Järgmises etapis eemaldatakse veel 80 laeva. Projekti rahastab Euroopa Liit.

«Iga väljatõstetud laev läbib põhjaliku kontrolli, mille käigus demonteeritakse laeva sisemusse jäetud lõhkeained,» ütles Vesić. «Kui see protsess on lõpetatud, lubame avalikkusel näha osa uppunud natside laevastikust, mis on kaheksa aastakümmet raskendanud laevaliiklust sellel Doonau lõigul.»

Sõja lõppfaasis eemaldas Nõukogude Liidu armee osa laevadest, vabastamaks veetee sõjaliseks transpordiks. Pärast seda ei ole seni midagi laevavrakkidega ette võetud. Need takistavad jõeliiklust eriti siis, kui kuumuse ja põua tõttu Doonau veetase langeb.

Arvatakse, et mitmel uppunud laeval on tonnide kaupa pomme, mis ohustavad jõekaubandust ja kalureid. Kohalikud on öelnud, et Saksa laevastik jättis endast maha ökoloogilise katastroofi.

Saksa kontradmirali Paul-Willy Ziebi käsul uputati kõik sõja- ja kaubalaevad pärast seda, kui Nõukogude Liidu sõjavägi oli jõudnud Raudvärava nime kandva kuruni Prahovo linnast ülesvoolu. Enamik umbes 8000 sõdurist ja tsiviilisikust põgenes jalgsi.