2025. aasta eelarveprojektis ei suudeta seda taset aga enam säilitada. Kaitseminister Boris Pistoriuse (SPD) taotletud lisanduva 6,5 miljardi euro asemel saab kaitseministeerium vaid 1,2 miljardit eurot lisaraha. Kuna 100-miljardine Bunderwehri erifond on suures osas eraldatud ja üldiselt ei ole Saksa valitsuse plaanides kirjas erilist kaitsekulutuste tõusu 2027. aastani, mille tõttu on küsimärgi all, kuidas 2 protsendi eesmärk saavutatakse. 2028. aastal, mil antud fondi rahastus lõppeb, peaks Saksa tavaline kaitse-eelarve tõusma aastaga 53,5 miljardilt lausa 80 miljardi euroni.