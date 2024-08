KOMMENTAAR Ukraina pealetung muutis Putini taas ebakindlaks ja väga ärritunuks

Täna möödub 25 aastat päevast, mil Boriss Jeltsin tiris rambivalgusesse Vladimir Putini. Venemaa tollane president andis mõista, et tema ei jaksa enam, aga siin on teile uus peaminister ja varsti võiks saada sellest kagebešnikust Jeltsini enda mantlipärija. Tagantjärgi teame, et selline võimuvahetus oli Jeltsini valitsemisaja kõige meelevaldsem, kõige võikam ning läbimõtlematum otsus.

Õnneks vürtsitab Putini verist tööjuubelit ukrainlaste ootamatu pealetung Kurski oblastis. Viimase aasta jooksul oma võimu järjest kindlustanud Putin on kaamerate ees silmnähtavalt ärritunud, ta kehakeel reedab taas suurt ebakindlust. Näeme teda alluvatele sõnu peale lugemas, huuli kõverdamas ning närviliselt pöidlaid keerutamas. Väited, et see on «provokatsioon» ja juht kontrollib kõike, on selges vastuolus olukorra tõsidusega Kremli võimude jaoks.