Taani jõugud värbavad narkosõjas verd valama Rootsi teismelisi

Taani justiitsministri Peter Hummelgaardi sõnul on riigi politsei tuvastanud alates tänavu aprillist 25 juhtumit, kus rootslastele on makstud Taanis kuritegude toime panemise eest, ning kuigi mitmel puhul on korrakaitsjad suutnud kuritööd ennetada, on ainuüksi viimase paari nädala sees peetud kinni hulk naaberriigist saabunud kriminaale.