«Kui taotlete kodakondsust, saate kõik soodustused»: kuidas portaali Rus.Postimees ajakirjanikku Vene armeesse sõdima värvati

Venemaa kaotab Ukrainas iga päev sadu sõdureid. Juulikuus hindasid nimede üle arvestust pidavad ja Venemaa pärimisasjade andmebaase jälgivad sõltumatud uurijad hukkunud Vene sõjaväelaste koguarvuks 120 000 inimest. See tähendab, et kahe ja poole aasta pikkuse täiemahulise sõja jooksul on hukkunud sõdurite arv peaaegu kümme korda suurem kui kümneaastase sõja jooksul Afganistanis aastatel 1979–1989.