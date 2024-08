Ukraina jätkab Kurskis pealetungioperatsiooni, kus hävitatas Vene sõjaväe kolonni

Sõjauuringute instituudi geolokaliseeritud kaadrite ja Vene allikate teadete kohaselt on Ukraina väed tunginud 15, kuid kohati kuni 35 kilomeetri sügavusele Venemaale. Tõenäoliselt on tegu väiksemate soomusrühmadega, mis pärast kiireid rünnakuid taandusid, samal ajal kui suuremad Ukraina üksused on riigipiirile lähemal, kus nad kindlustavad oma positsioone. Erinevate teadete kohaselt kontrollib Ukraina ligi 350 ruutkilomeetrit Vene territooriumist. Vene kaitseministeeriumi kohaselt liiguvad piirkonda konvoid uute abivägede ja sõjatehnikaga, vahendab Ria Novosti.