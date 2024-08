Microsoft: Iraan hoogustab jõupingutusi USA valimiste mõjutamiseks

Microsoft märkis, et Iraan on muu hulgas loonud sellised uudisteportaalid nagu «Nio Thinker», mis on vasakpoolse suunitlusega ja solvab tihti vabariiklaste presidendikandidaati, endist riigipead Donald Trumpi, ja «Savannah Time», mis on suunatud konservatiivsele auditooriumile ning keskendub vabariiklaste poliitikale ja LGBTQ teemadele.