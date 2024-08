Lukašenka sõnul tulistas Valgevene alla mitu Ukraina drooni

«Kell 19:04 hävitasid õhutõrjejõud 1,5 km kõrguselt ja 6,5 km kauguselt Valgevene territooriumi kohal mitu sihtmärki. Hävitatud objektide otsimine on käimas. Kahtlustame, et tegemist on ründedroonidega. Me hävitasime sihtmärgid Valgevene territooriumi kohal,» tsiteeris Lukašenkat Valgevene riiklik uudisteagentuur BelTA.